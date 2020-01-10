В Татарстане в отношении новогодних браконьеров возбудили уголовное дело

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:31:14+03:00

Один из подозреваемых сам сдал ружье и указал где, спрятана добыча.

Убивали животных ради развлечения – их останки просто бросили в лесу

Изменить размер текста: A A

История с убитыми лосями, косулями и кабанами, которых обнаружили в лесу Лаишевского района, получила продолжение. Напомним, несколько животных незаконно застрелили ради развлечения. На место егерем были вызваны полицейские. На браконьеров вышли по следам от снегохода.

В доме принадлежащему 65-летнему жителю Бугульмы, помимо него самого находились его 41-летний сын и его восемь друзей, приехавших на новогодние праздники из Саратовской области.

В итоге правоохранителям казанец сам показал спрятанные туши лося и пять мешков с кусками мяса. Также он добровольно выдал ружье «Нива» и оружие «Ланкастер», на которые имеется разрешение.

Кроме этого, в багажнике припаркованного там автомобиля «Хундай» было обнаружено и изъято чучело головы кабана, а в салоне автомобиля «Мерседес» – гладкоствольное охотничье ружье ВПО-208, принадлежащее одному из гостей. Изъяты были и снегоход, и сани.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU