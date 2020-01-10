Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области разделят на два агентства

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:46:36+03:00

Положения о новых агентствах нужно представить на утверждение правительства до 31 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области с 3 февраля будет преобразовано в агентство лесного хозяйства, природных ресурсов и цикличной экономики, а а также в агентство по надзору в сфере природопользования. На сайте правительства региона для обсуждения опубликован соответствующий проект.

Первое агентство займется лесами, водопользованием и охраной водных объектов, использованием и охраной недр.

Второе – охраной окружающей среды, обеспечением соблюдения требований, охраной и использованием объектом животного мира и водных биологических ресурсов, а также лицензированием отдельных видов деятельности.

Положения об агентствах нужно представить на утверждение правительства до 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU