Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области разделят на два агентства
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области с 3 февраля будет преобразовано в агентство лесного хозяйства, природных ресурсов и цикличной экономики, а а также в агентство по надзору в сфере природопользования. На сайте правительства региона для обсуждения опубликован соответствующий проект.
Первое агентство займется лесами, водопользованием и охраной водных объектов, использованием и охраной недр.
Второе – охраной окружающей среды, обеспечением соблюдения требований, охраной и использованием объектом животного мира и водных биологических ресурсов, а также лицензированием отдельных видов деятельности.
Положения об агентствах нужно представить на утверждение правительства до 31 января.
ИСТОЧНИК KP.RU