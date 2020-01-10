СУ СКР Чувашии: в Новый год 2020 пенсионерка убила своего соседа одним ударом
В отношении 67-летней жительницы чувашского города Мариинский Посад было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, в ночь на Новый год 2020 пенсионерка принимала у себя в гостях 58-летнего соседа. В один из моментов между ним и пьяной хозяйкой вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и нанесла оппоненту всего один удар в грудь. Ранение оказалось смертельным, и мужчина довольно быстро скончался.
- Учитывая тяжесть и общественную опасность совершенного деяния, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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