Едва не зарезала, а после ограбила: жительницу Казани задержали по подозрению в разбое

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:03:07+03:00

Утверждается, что именно она, находясь в гостях, накинулась на хозяйку с ножом

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В Рождественский сочельник к казанской паре в гости на улицу Рихарда Зорге пришел их знакомый с подругой. После застолья все спокойно легли спать. На утро мужчины отправились по делам, а их спутницы продолжили выпивать.

По версии полиции, именно тогда между ними и вспыхнула ссора. В ходе нее гостья несколько раз ударила хозяйку кухонным ножом в живот и плечо. После женщина забрала у 40-летней потерпевшей золотые украшения и скрылась. Раненную хозяйку нашел ее кавалер, когда вернулся домой. Он тут же вызвал «скорую» и полицию. Последние возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Разбой».

- Личность предполагаемой преступницы была установлена. Ее задержали по месту жительства в Авиастроительном районе города. Сейчас 37-летняя женщина находится в следственном изоляторе. В отношении нее будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU