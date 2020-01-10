2020-01-10T14:08:11+03:00
Общество

Мэр Нижнекамска только создал страницу в Instagram и сразу стал популярнее всех руководителей района

На соцстранице Айдара Метшина всего 10 постов, но зато уже 2,8 тысяч подписчиков [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aidarmetshin/Фото: instagram.com/aidarmetshin/
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В конце 2019 года мэр Нижнекамска Айдар Метшин сдержал свое обещание и зарегистрировался в Instagram. Своим первым постом градоначальник поздравил людей с наступающим Новым годом. Видео набрало более 3,5 тысяч «лайков».

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

После Метшин опубликовал еще 9 записей: видео украшенного Нижнекамска, фотографии с сыном, с тренером по фитнесу и кадры празднования Рождества. Всего за 10 дней на татарстанского градоначальника подписалось 2,8 тысяч человек.

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

Фото: instagram.com/aidarmetshin/

Как оказалось, за такой короткий срок Айдар Метшин стал самым популярным руководителем Нижнекамского района в Instagram. Второе место с 1,7 тысяч подписчиков занял замглавы Исполкома района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства Радмир Беляев, который ведет свою соцстраницу вот уже 6 лет. Третье - начальник управления образования города Айдар Фаретдинов (844 подписчика).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мэр Нижнекамска только создал страницу в Instagram и сразу стал популярнее всех руководителей района
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