В суд поступило уголовное дело о крушении "Боинга" в Казани
Уголовное дело о крушении самолета "Боинг" в аэропорту Казани, произошедшем 17 ноября 2013 года, поступило из Генеральной прокуратуры России в Лаишевский районный суд Татарстана, то есть по месту трагедии.
Напомним, при заходе на посадку упал самолет, вылетевший из Москвы. В результате трагедии погибли 50 человек, среди которых был начальник ФСБ Татарстана Александр Антонов и сын президента республики Ирек Минниханов.
В ходе расследования выяснилось, что помимо погибших пилотов - командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцул, к трагедии причастны занимавший должность заместителя гендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерий Портнов, шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин и руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров.
ИСТОЧНИК KP.RU