В суд поступило уголовное дело о крушении "Боинга" в Казани

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:38:29+03:00

В этой авиакатастрофе погибли 50 человек

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Уголовное дело о крушении самолета "Боинг" в аэропорту Казани, произошедшем 17 ноября 2013 года, поступило из Генеральной прокуратуры России в Лаишевский районный суд Татарстана, то есть по месту трагедии.

Напомним, при заходе на посадку упал самолет, вылетевший из Москвы. В результате трагедии погибли 50 человек, среди которых был начальник ФСБ Татарстана Александр Антонов и сын президента республики Ирек Минниханов.

В ходе расследования выяснилось, что помимо погибших пилотов - командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцул, к трагедии причастны занимавший должность заместителя гендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерий Портнов, шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин и руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров.

ИСТОЧНИК KP.RU