2020-01-10T13:25:06+03:00
Общество

С 11 января в Казани на маршрут №62 до ЖК «Салават купере» выйдут 16 автобусов ПАТП-4

Предыдущий перевозчик проиграл суд и должен вернуть всю лизинговую технику
Олег ЛУГОВОЙ
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Данное предприятие будет обслуживать маршрут на временной основе.Данное предприятие будет обслуживать маршрут на временной основе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По решению мэра Казани Ильсура Метшина, с 11 января автобусный маршрут №62 до ЖК «Салават купере» вместо ООО «Агромир» будет обслуживать МУП «ПАТП-4». Решение, напомним, временное. Дело в том, что Агромир перестал платить за лизинговые автобусы и по решению Арбитражного суда их придется вернуть владельцу. Речь идет о 16 единицах общественного транспорта.

Кто в итоге станет постоянно обслуживать маршрут №62, станет известно после конкурса среди других перевозчиков. Торги должны состоятся в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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