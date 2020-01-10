В Чувашии в 2020 году на соцподдержку населения направят 7,6 миллиарда рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:03:10+03:00

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В Чувашии реализацию мер соцподдержки в 2020 году выделено 7,6 миллиарда рублей. Особое внимание обратят именно на неработающих матерей. Они смогут получить дополнительное образование. Во время обучения им будут выплачивать по 12 тысяч рублей.

Отметим, что в текущем году в Чувашии увеличены ежемесячные выплаты для семей с первенцем. Пособия также возросли на третьего или последующих детей. С нового года до 466 тысяч рублей возрос и размер материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU