В Чувашии в 2020 году на соцподдержку населения направят 7,6 миллиарда рублей
Особое внимание обратят именно на неработающих матерей
В 2020 году неработающие матери смогут получить допобразование и стипендию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Чувашии реализацию мер соцподдержки в 2020 году выделено 7,6 миллиарда рублей. Особое внимание обратят именно на неработающих матерей. Они смогут получить дополнительное образование. Во время обучения им будут выплачивать по 12 тысяч рублей.
Отметим, что в текущем году в Чувашии увеличены ежемесячные выплаты для семей с первенцем. Пособия также возросли на третьего или последующих детей. С нового года до 466 тысяч рублей возрос и размер материнского капитала.
ИСТОЧНИК KP.RU