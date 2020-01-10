2020-01-10T19:02:44+03:00
Общество

На энергосбережение Алатыря в Чувашии потратят 58,5 миллиона рублей

Эти деньги также пойдут и на повышение энергоэффективности города
Алина ГАБДУЛИНА
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Все лампы в фонарях на автодорогах, внутриквартальных и парковых территориях заменят на светодиодные.Все лампы в фонарях на автодорогах, внутриквартальных и парковых территориях заменят на светодиодные.Фото: Алексей ФОКИН
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В 2020 году на энергосбережение и повышение энергоэффективности уличного освещения Алатыря в Чувашии потратят 58,5 миллиона рублей. Эти деньги будут выделены из бюджета города.

Согласно техническому заданию, подрядчик среди прочего должен на автомобильных дорогах, внутриквартальных и парковых территориях заменить все лампы в фонарях на светодиодные.

Исполнитель тендера будет выбран посредством аукциона 7 февраля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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