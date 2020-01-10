На энергосбережение Алатыря в Чувашии потратят 58,5 миллиона рублей
Эти деньги также пойдут и на повышение энергоэффективности города
Все лампы в фонарях на автодорогах, внутриквартальных и парковых территориях заменят на светодиодные.Фото: Алексей ФОКИН
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В 2020 году на энергосбережение и повышение энергоэффективности уличного освещения Алатыря в Чувашии потратят 58,5 миллиона рублей. Эти деньги будут выделены из бюджета города.
Согласно техническому заданию, подрядчик среди прочего должен на автомобильных дорогах, внутриквартальных и парковых территориях заменить все лампы в фонарях на светодиодные.
Исполнитель тендера будет выбран посредством аукциона 7 февраля текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU