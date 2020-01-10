2020-01-10T12:26:30+03:00
Общество

В связи со смертью генерала Сулеймани и авиакатастрофой над Тегераном жители Казани смогут выразить свои соболезнования в книге

Сделать это можно 10 января в Генконсульстве Ирана в столице Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В пятницу, 10 января, в Генеральном консульстве Ирана в Казани горожане смогут выразить слова сочувствия в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани и авиакатастрофой над Тегераном. Книга соболезнований там будет открыта с 15.00 до 17.00.

Отметим, что глава спецподразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит 3 января во время авиаудара военно-воздушных сил США. А 8 января под Тегераном разбился пассажирский самолет Boeing 737, летевший в Киев. Тогда погибло 176 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В связи со смертью генерала Сулеймани и авиакатастрофой над Тегераном жители Казани смогут выразить свои соболезнования в книге
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