"Рубин" может усилиться экс-форвардом "Манчестер Сити"

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:56:52+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, по данным ряда СМИ, команду Леонида Слуцкого может пополнить форвард сборной Кот-д'Ивуара Вильфред Бони.

Бони начинал играть в Европе в пражской "Спарте", затем был "Витесс" из Нидерландов. В 2013 году Бони перебрался в Англию. Первым его клубом был "Суонси", где приглянулся скаутам "Манчестер Сити", куда Бони перешел в 2015 году. Правда, раскрыться в составе одного из сильнейших клубов Англии так и не сумел, забив в 36 матчах лишь 6 голов он отправился в аренду в "Сток Сити", а следом вернулся в "Суонси". Последним клубом Бони был катарский "Аль-Араби".

По словам самого Бони, ему действительно поступило предложение из Казани, но "Рубин" не единственный вариант продолжения карьеры. В частности у ивуарийского форварда есть варианты в чемпионате Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU