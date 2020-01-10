В Йошкар-Оле ночью загорелся производственный цех
В час ночи 10 января в МЧС Марий Эл поступило сообщение о пожаре в производственном цехе на улице Луначарского. Об этом сообщил охранник соседнего предприятия.
Первыми на место прибыли бойцы 6-й пожарно-спасательной части. Немногим позже к ним на помощь прибыли их коллеги из 2-й и 5-й частей.
- Пожарные вскрыли дверь цеха и незамедлительно приступили к тушению. Одновременно проводилась работа по защите строений, расположенных в непосредственной близости, - сообщает МЧС Марий Эл.
Огнем была охвачена площадь около 50 квадратных метров. Пламя повредило имущество, а также закоптило обшивку стен и потолка помещения. Причина произошедшего выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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