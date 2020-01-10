В Татарстане ледовую переправу закрыли из-за снега

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:08:38+03:00

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МЧС Татарстана извещает о том, что на сутки - с 10 января до 12.00 11 января будет временно приостановлена работа ледовой переправы в Елабужском и Нижнекамском районах. Там из-за обильного снега образовались сугробы. Так, что на время расчистки магистраль через Каму от села Покровское в Елабужском районе до поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе будет недоступна.

Водителей просят с пониманием к этому отнестись, принять к сведению и выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU