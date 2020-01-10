В новогодние праздники 2020 в Чувашии 11 детей получили травмы при катании на "ватрушках"

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:43:03+03:00

Катаясь на ватрушках, выбирайте более пологие горки в специально отведенных для этого местах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего же с 1 по 9 января в травмпункт ДРКБ обратились 342 пациента

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С 1 по 9 января в травмпунт детской республиканской клинической больницы Чувашии обратилось 342 несовершеннолетних. 9 из них травмировались на горках, а 11 – при катании с них на "ватрушках".

Так, например, сейчас в хирургическом отделении лежит девочка с повреждением легкого и переломами четырех ребер. В отделении травматологии – дети с переломами позвоночника и плечевой кости.

- К сожалению, иногда к таким последствиям приводит катание на "ватрушке" в непредусмотренном для этого месте, - отмечает заведующий травматологическим отделением больницы Игорь Ластухин.

Если вы все же решительно хотите покататься на "ватрушке", выбирайте более пологие горки в специально отведенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU