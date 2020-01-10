В Чувашии пропала 88-летняя пенсионерка, которой нужна медпомощь
В Козловском районе Чувашии начались активные поиски 88-летней Эрфии Тимуршиной. Женщина ушла из дома в деревне Янгильдино 8 января, но до сих пор не вернулась обратно. Родные беспокоятся еще и потому, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Эрфия Тимуршина ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы с проседью и темно-карие глаза. Во что женщина была одета в момент пропажи неизвестно, но с собой она имела черную дамскую сумочку.
Всех, кто видел Эрфию Тимуршину после 8 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 – 54 – 52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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