В Чувашии пропала 88-летняя пенсионерка, которой нужна медпомощь

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:27:36+03:00

Эрфия Тимуршина ушла из дома 8 января, но обратно пока не вернулась

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В Козловском районе Чувашии начались активные поиски 88-летней Эрфии Тимуршиной. Женщина ушла из дома в деревне Янгильдино 8 января, но до сих пор не вернулась обратно. Родные беспокоятся еще и потому, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Эрфия Тимуршина ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы с проседью и темно-карие глаза. Во что женщина была одета в момент пропажи неизвестно, но с собой она имела черную дамскую сумочку.

Всех, кто видел Эрфию Тимуршину после 8 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 – 54 – 52.

ИСТОЧНИК KP.RU