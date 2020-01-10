2020-01-10T10:37:35+03:00
Происшествия

В Казани угарным газом отравились мать и три ее ребенка

Пострадавшие госпитализированы
Лика ИСАЕВА
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Четверо пострадали от отравления угарным газомЧетверо пострадали от отравления угарным газом
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ЧП произошло в одном из частных домов в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Рано утром по телефону "112" пришло сообщение об отравлении угарным газом многодетной семьи. Приехавшие медики госпитализировали 28-летнюю женщину и трех ее детей - трехлетнюю дочь и двух мальчиков семи и 10-ти лет.

Предварительно, все они получили отравление угарным газом в легкой степени.

На месте работают экстренные службы - полиция, МЧС, газовая служба Татарстана и медики, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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