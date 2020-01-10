В Казани угарным газом отравились мать и три ее ребенка
ЧП произошло в одном из частных домов в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Рано утром по телефону "112" пришло сообщение об отравлении угарным газом многодетной семьи. Приехавшие медики госпитализировали 28-летнюю женщину и трех ее детей - трехлетнюю дочь и двух мальчиков семи и 10-ти лет.
Предварительно, все они получили отравление угарным газом в легкой степени.
На месте работают экстренные службы - полиция, МЧС, газовая служба Татарстана и медики, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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