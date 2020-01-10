2020-01-10T09:54:40+03:00
Общество

В Чувашии закрылся отдел ГИБДД, где можно было зарегистрировать автомобиль и сдать экзамены

Подразделение регистрационно-экзаменационная группа ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский» закрыто с 1 января
Лика ИСАЕВА
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Сдать на водительские права теперь в Вурнарах нельзя - отдел закрылсяСдать на водительские права теперь в Вурнарах нельзя - отдел закрылся
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Неприятные новости для автовладельцев республики - с 1 января ликвидирована возможность получения госуслуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационной группе ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский».

Для тех автовладельцев, кому необходимы все эти услуги, сообщается, что регистрация автомобилей, проведение техосмотров, сдача экзаменов на водительское удостоверение продолжается по адресам:

1) МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике – Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, 37 и Чебоксарский р-н, д. Сятракасы (Лапсарского с/п), ул. Придорожная, 3;

2) РЭО ГИБДД ОМВД РФ по г. Новочебоксарск – Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 5;

3) РЭО ГИБДД ОМВД РФ по г. Канашу – Канаш, ул. Пушкина, 43;

4) РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» - Батыревский р-н, с. Батырево, ул. Дружбы, д. 4б;

5) РЭО ГИБДД МО МВД России «Шумерлинский» - Шумерля, ул. Коммунальная, д. 2;

6) РЭГ ГИБДД МО МВД России «Алатырский» - Алатырь, ул. Первомайская, д. 35а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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