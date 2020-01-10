В Казани из-за отсутствия капремонта закрыли детсад

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:16:47+03:00

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Вчера, 9 января, родителей детсадовцев из ДОУ №104 на улице Дружбы в Советском районе поставили перед фактом - детсад закрывается на капремонт на год, срочно заберите детишек. Оказалось, что еще в феврале 2019 года Роспотребнадзор Татарстана после проведенной проверки выдал предписание устранить все выявленные недостатки. Их было много, и помог бы капитальный ремонт здания, но средства на него не выделялись.

В итоге в четверг днем сотрудники Роспотребнадзора республики опечатали детсад. Для родителей 290 детей теперь большая проблема - необходимо решить вопрос с тем, где целый год будут находиться их детишки, ведь капремонт здания будет проводиться именно столько времени. Из вариантов - получить места в других детсадах, или найти возможность нанять няню.

ИСТОЧНИК KP.RU