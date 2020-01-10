В Чувашии подвели итоги новогодних каникул: от петард и фейерверков пострадали 6 человек

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:30:54+03:00

В Чувашии в Новогодние каникулы от пиротехники пострадали шесть человек

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В Чувашском центре медицины катастроф подвели итоги новогодних каникул. Выяснилось, что эти дни прошли относительно спокойно для сотрудников спецслужб: из 10 тысяч жителей региона, обратившихся за помощью к медикам, госпитализировать пришлось одну треть.

Зафиксированы случаи травм во время использования пиротехники. Всего в больницы из-за таких происшествий обратились шесть человек, среди них один ребенок.

- В саму Новогоднюю ночь в Шумерлинском районе петарда взорвалась в руках у мужчины, его госпитализировали в Чебоксары, - рассказали в пресс-службе "Скорой помощи".

Спокойно провели свои дежурства в эти каникулы представитель Чувашской поисково-спасательной службы - ЧП не зафиксированы.

ИСТОЧНИК KP.RU