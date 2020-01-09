В Елабуге во время пожара в частном доме погиб неизвестный мужчина

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:58:35+03:00

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Сегодня днем 9 января в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Елабуге на улице Тойменская горит частный дом №34 В. Здание рассчитано на две семьи и в нем имеется соответствующее количество квартир.

По приезду на место происшествия пожарные установили, что в одной из них под номером 2 и происходит горение. Из первой квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, они не пострадали и находились у других соседей. В скором времени пожар был потушен, его площадь составила примерно 70 квадратных метров.

- В квартире №2 было обнаружено тело мужчин. Его личность устанавливается. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU