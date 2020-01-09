2020-01-09T18:24:28+03:00
Общество

В Чебоксарах нашли живой женщину, которая пропала в самый разгар новогодних праздников

Ольгу Билалова ушла из дома 3 января, после чего начались ее поиски
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах нашли живой 32-летнюю Ольгу Билалову. Женщина ушла из дома 3 января и пропала. Ее поисками в новогодние праздники занимались как полицейские с волонтерами, так и просто неравнодушные горожане.

Где и при каких обстоятельствах была найдена Ольга Билалова не уточняется.

Напомним, что в Казани до сих пор не нашли мужчину, который ушел из дома 1 января в одних тапочках и с пакетом продуктов. 35-летний Константин Меркулов нуждается в медицинской помощи.

А в Ульяновске без вести пропала 14-летняя школьница. О местонахождении Вероники Замалдиновой ничего не известно с 3 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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