В Чебоксарах нашли живой женщину, которая пропала в самый разгар новогодних праздников
В Чебоксарах нашли живой 32-летнюю Ольгу Билалову. Женщина ушла из дома 3 января и пропала. Ее поисками в новогодние праздники занимались как полицейские с волонтерами, так и просто неравнодушные горожане.
Где и при каких обстоятельствах была найдена Ольга Билалова не уточняется.
Напомним, что в Казани до сих пор не нашли мужчину, который ушел из дома 1 января в одних тапочках и с пакетом продуктов. 35-летний Константин Меркулов нуждается в медицинской помощи.
А в Ульяновске без вести пропала 14-летняя школьница. О местонахождении Вероники Замалдиновой ничего не известно с 3 января.
ИСТОЧНИК KP.RU