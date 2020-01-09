В Новочебоксарске кинотеатр «Атал» превратят в мим-театр
Здание кинотеатра «Атал» на улице Винокурова в Новочебоксарске перешло в собственность Чувашии. Такое распоряжение Кабмина республики было опубликовано на портале органов местной власти.
Теперь в бывшем «Атале» будет работать Чувашский государственный экспериментальный театр драмы (мим-театр).
- Имущество передается на праве оперативного управления, а земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, - отмечает пресс-служба министерства юстиций Чувашии.
Отметим, что указанное здание на улице Винокурова было построено в 90-х годах. Кинотеатр в нем работал до августа 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU