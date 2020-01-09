В Новочебоксарске кинотеатр «Атал» превратят в мим-театр

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:05:41+03:00

Здание на улице Винокурова передано в республиканскую собственность

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Здание кинотеатра «Атал» на улице Винокурова в Новочебоксарске перешло в собственность Чувашии. Такое распоряжение Кабмина республики было опубликовано на портале органов местной власти.

Теперь в бывшем «Атале» будет работать Чувашский государственный экспериментальный театр драмы (мим-театр).

- Имущество передается на праве оперативного управления, а земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, - отмечает пресс-служба министерства юстиций Чувашии.

Отметим, что указанное здание на улице Винокурова было построено в 90-х годах. Кинотеатр в нем работал до августа 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU