В Марий Эл массовые гуляния в честь Нового года 2020 посетили около 60 тысяч человек
В МВД Марий Эл подвели свои итоги новогодних каникул. Так, для начала там подсчитали, что в республике массовые гуляние за это время посетили около 60 тысяч человек. Следить за порядком на мероприятиях полицейским помогали более 250 народных дружинников и 50 сотрудников частных охранных фирм.
- В итоге за первые 8 дней нового года в полиции зарегистрировано более 120 преступлений, из них – 40 краж, в том числе с банковских карт, 6 грабежей, 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 10 мошенничеств, - сообщили в МВД Марий Эл.
В республиканском ведомстве также отмечают, что за это время сотрудниками полиции было выявлено более тысячи административных правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU