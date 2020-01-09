В Марий Эл массовые гуляния в честь Нового года 2020 посетили около 60 тысяч человек

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:09:49+03:00

За первые 8 дней нового года в полиции зарегистрировано более 120 преступлений. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В МВД Марий Эл подвели свои итоги новогодних каникул. Так, для начала там подсчитали, что в республике массовые гуляние за это время посетили около 60 тысяч человек. Следить за порядком на мероприятиях полицейским помогали более 250 народных дружинников и 50 сотрудников частных охранных фирм.

- В итоге за первые 8 дней нового года в полиции зарегистрировано более 120 преступлений, из них – 40 краж, в том числе с банковских карт, 6 грабежей, 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 10 мошенничеств, - сообщили в МВД Марий Эл.

В республиканском ведомстве также отмечают, что за это время сотрудниками полиции было выявлено более тысячи административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU