В Татарстане убивших 3 лосей, 2 косуль и кабана нашли по следам

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:35:38+03:00

Возможно идет речь о целой группе браконьеров, которые, в том числе, охотились просто ради развлечения

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В охотхозяйстве ООО «Радуга» Лаишевского района Татарстана были обнаружены туши лося и косули. Производственные охотничьи инспекторы определили, что животных застрелили незаконно и скорее всего ради забавы, так как трофеи просто бросили в лесу. На место были вызваны полицейские.

Инспекторы пошли по следам предполагаемых браконьеров и вышли на к дому одного из них – жителя деревни Зимняя горка. У него были также обнаружены пока неразделанные туши убитых 2 лосей, одной косули и одного кабана.

- В охотхозяйстве ООО «Радуга» в Лаишевском районе задержали группу браконьеров. Были изъяты три огнестрельных ружья и снегоход. Сейчас ведется подсчет размера нанесенного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота», - сообщили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU