В Татарстане убивших 3 лосей, 2 косуль и кабана нашли по следам
В охотхозяйстве ООО «Радуга» Лаишевского района Татарстана были обнаружены туши лося и косули. Производственные охотничьи инспекторы определили, что животных застрелили незаконно и скорее всего ради забавы, так как трофеи просто бросили в лесу. На место были вызваны полицейские.
Инспекторы пошли по следам предполагаемых браконьеров и вышли на к дому одного из них – жителя деревни Зимняя горка. У него были также обнаружены пока неразделанные туши убитых 2 лосей, одной косули и одного кабана.
- В охотхозяйстве ООО «Радуга» в Лаишевском районе задержали группу браконьеров. Были изъяты три огнестрельных ружья и снегоход. Сейчас ведется подсчет размера нанесенного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота», - сообщили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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