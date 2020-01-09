«У нас там гуляют дети»: жители Казани просят убрать со спортплощадки собачьи будки

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:44:37+03:00

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Жители дома №13Б на улице Андрея Адо в Приволжском районе Казани просят убрать со спортивной площадки собачьи будки. Их там установили неизвестные любители животных.

- У спортивной площадки самовольно установлены собачьи будки без принадлежности к хозяевам. По придомовой территории гуляет 5-6 бездомных собак, которые пользуются ими. Просьба демонтировать будки, - пишет на портале «Народного контроля» некто Артур Ф.

С мужчиной согласны и другие горожане:

"Просьба демонтировать будки и выловить собак, они размножаются, у нас на площадках гуляют дети, собаки бегают стаями"

"Уберите, пожалуйста, будки из нашего двора. Собак становится все больше и больше, уже собралась стая"

Заявка казанцев направлена администрации Вахитовского и Приволжского районов. Она пока не решена.

ИСТОЧНИК KP.RU