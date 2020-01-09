2020-01-09T15:48:05+03:00
Общество

10 января в Татарстане ожидают мокрый снег, метель, сильный ветер и гололед

Через республику пройдет атмосферный фронт
Олег ЛУГОВОЙ
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В грядущие же выходные будет немного спокойнее.В грядущие же выходные будет немного спокойнее.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Гидрометцентра Татарстана, в эту пятницу, 10 января, через территорию республики пройдет атмосферный фронт. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега, в том числе и мокрого, а в отдельных районах метель с ухудшением видимости до 1-2 километра и гололед. При этом ночью и утром будет сильный ветер с порывами от 15 до 17 м/с. Интересно, что днем температура воздуха немного повысится – максимум от 0 до -5 градусов.

В грядущие выходные будет немного спокойней. Из осадков только слабый снег, да и то только местами. А вот температура воздуха понизится. В субботу днем будет от -1 до -6 градусов, в воскресенье – от -2 до -7.

Согласно же предварительному прогнозу, в начале следующей недели Татарстан окажется под влиянием теплого сектора очередного северо-западного циклона и его атмосферных фронтов. Поэтому ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь и морось, местами метель, гололед и сильный ветер с порывами до 18 м/с. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха днем 13 января немного повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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