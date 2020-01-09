2020-01-09T18:44:59+03:00
Общество

Крещение 2020 в Ульяновске: на открытых водоемах не будут устраивать купели

Основная причина - неоднородная структура льда
Алина ГАБДУЛИНА
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Совершить обряд можно будет в купелях в сёлах Арское и Погребы, а также в прорубях-иорданях на прудах посёлков Белый Ключ и Плодовый.Совершить обряд можно будет в купелях в сёлах Арское и Погребы, а также в прорубях-иорданях на прудах посёлков Белый Ключ и Плодовый.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 18 на 19 января тысячи православных христиан ежегодно совершают омовение в купелях. В 2020 году в Ульяновске решили не устраивать куплей на открытых водоемах. Причина этого - неоднородная структура льда на реке Свияге и сброс воды в Куйбышевское водохранилище.

- Всем верующим в целях безопасности рекомендовано совершить обряд в купелях в селах Арское и Погребы, а также в прорубях-иорданях на прудах поселков Белый Ключ и Плодовый. Иордани на прудах оборудуют коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду, - отмечает пресс-служба администрации Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Крещение 2020 в Ульяновске: на открытых водоемах не будут устраивать купели
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