Крещение 2020 в Ульяновске: на открытых водоемах не будут устраивать купели
С 18 на 19 января тысячи православных христиан ежегодно совершают омовение в купелях. В 2020 году в Ульяновске решили не устраивать куплей на открытых водоемах. Причина этого - неоднородная структура льда на реке Свияге и сброс воды в Куйбышевское водохранилище.
- Всем верующим в целях безопасности рекомендовано совершить обряд в купелях в селах Арское и Погребы, а также в прорубях-иорданях на прудах поселков Белый Ключ и Плодовый. Иордани на прудах оборудуют коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду, - отмечает пресс-служба администрации Ульяновска.
ИСТОЧНИК KP.RU