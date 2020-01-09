Полеты из Казани в Арабские эмираты не отменены из-за крушения украинского самолета в Иране

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:11:47+03:00

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На фоне информации о крушении пассажирского самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране российское агентство авиабезопасности рекомендовала перевозчикам пока не использовать воздушное пространство Ирана для полетов.

Тут же в некоторых СМИ заявили о том, что в связи с этим уже отменены авиарейсы из Казани в Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ) – в Дубай.

После чего пресс-секретарь татарстанского аэропорта Адель Гатауллин поспешил опровергнуть данную информацию. По его словам, ни один рейс из Казани в ОАЭ по озвученной причине не был отменен.

Напомним, накануне утром после вылета из аэропорта Тегерана (Иран) разбился украинский самолет- Боинг-737 8, который направлялся в Киев. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Россиян среди них не было. По данным украинского МИД, большая часть пассажиров - граждане Ирана и Канады (83 и 63). Среди погибших также 11 граждан Украины (2 пассажира и весь экипаж), 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Британии.

ИСТОЧНИК KP.RU