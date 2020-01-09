В Казани разыскивают пассажира, который выдавал себя за Тамару и укусил кондуктора

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:39:06+03:00

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Нападение на кондуктора автобусного маршрута №45 произошло в столице Татарстана в новогодние каникулы. Уже во время движения, после того, как транспорт тронулся от остановки «Школа» мужчина крепкого телосложения предъявил льготный проездной билет. Но когда документ оказался на валидаторе, кондуктор прочитал на нем имя владельца - Тамара.

- Со слов кондуктора: он вежливо попросил мужчину оплатить проезд, так как пассажир не имеет право пользоваться чужим льготным проездным билетом, - рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. - Пассажир отказался, и тогда кондуктор попросил его покинуть автобус.

В ответ мужчина напал на кондуктора, он ударил его в живот, в челюсть, и укусил. Затем скрылся. Пострадавший зафиксировал побои и написал заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU