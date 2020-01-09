2020-01-09T12:52:03+03:00
Общество

Новый год 2020 в Чувашии: полицейские забрали у празднующих более 130 литров спиртного

Всего в республике за прошедшие каникулы было проведено 506 массовых мероприятий
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего за порядком и безопасностью в местах массовых гуляний следили около 1 100 полицейских.Всего за порядком и безопасностью в местах массовых гуляний следили около 1 100 полицейских.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во время празднования Нового года 2020 и Рождества в Чувашии было проведено 506 мероприятий, которые посетили свыше 59 тысяч человек.

За зимние каникулы было выявлено 1 029 административных правонарушений общественного порядка. Кроме того, в местах массовых гуляний полицейские забрали у празднующих более 130 литров спиртного, распитие которого там было запрещено. Также у них было изъято 17 колюще-режущих предметов и 96 пиротехнических изделий.

Всего за порядком и безопасностью в местах массовых гуляний следили около 1 100 полицейских. Им также помогали сотрудники Росгвардии, народные дружины и работники частных охранных предприятий.

- Мероприятия прошли без грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций, - в итоге отчитались в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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