Новый год 2020 в Чувашии: полицейские забрали у празднующих более 130 литров спиртного
Во время празднования Нового года 2020 и Рождества в Чувашии было проведено 506 мероприятий, которые посетили свыше 59 тысяч человек.
За зимние каникулы было выявлено 1 029 административных правонарушений общественного порядка. Кроме того, в местах массовых гуляний полицейские забрали у празднующих более 130 литров спиртного, распитие которого там было запрещено. Также у них было изъято 17 колюще-режущих предметов и 96 пиротехнических изделий.
Всего за порядком и безопасностью в местах массовых гуляний следили около 1 100 полицейских. Им также помогали сотрудники Росгвардии, народные дружины и работники частных охранных предприятий.
- Мероприятия прошли без грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций, - в итоге отчитались в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU