В Марий Эл во время пожара погиб инвалид
Пожар в частном доме на улице Зеленой в марийском Сернуре начался днем. Густой дым заметил приятель владельца дома и поспешил на помощь - мужчина был инвалидом и самостоятельно покинуть здание не мог.
Очевидец бросился на помощь, но войти в дом не смог - внутри было много дыма. Приехавшие пожарные справились с огнем, и только после этого обнаружили тело погибшего.
- Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Марий Эл. - По предварительным данным, возгорание произошло из-за привычки курить в постели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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