В Марий Эл во время пожара погиб инвалид

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:01:14+03:00

Очевидец было кинулся на помощь, но из-за дыма не смог проникнуть внутрь дома. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Пожар в частном доме на улице Зеленой в марийском Сернуре начался днем. Густой дым заметил приятель владельца дома и поспешил на помощь - мужчина был инвалидом и самостоятельно покинуть здание не мог.

Очевидец бросился на помощь, но войти в дом не смог - внутри было много дыма. Приехавшие пожарные справились с огнем, и только после этого обнаружили тело погибшего.

- Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Марий Эл. - По предварительным данным, возгорание произошло из-за привычки курить в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU