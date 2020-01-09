В Казани пройдет предпремьерный показ фильм ужасов "Проклятие"
Фильм ужасов "Проклятие" продюсера и режиссёра Сэм Рэйми ("Простой план", "Человек-паук", "Затащи меня в ад") имеет прокатный рейтинг 18+ за сцены насилия и нецензурную лексику.
Спустя 15 лет создатель знаменитой франшизы "Зловещие мертвецы" предлагает зрителям вновь вернуться к полюбившейся многим истории. В основу американского фильма 2004 года был положен одноимённый японский ужастик режиссёра Такаси Симидзу.
Картина была невероятно популярна в стране Восходящего солнца. Помимо очевидного решения снимать сиквел, фильм вызвал живой интерес Рэйми, который предложил Симидзу адаптировать "Проклятие" для американской аудитории. Главные роли в фильме Николаса Пеш "Проклятие" сыграли Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин, Лин Шэй и Джеки Уивер.