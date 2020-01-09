В Казани пройдет предпремьерный показ фильм ужасов "Проклятие"

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:30:19+03:00

Он состоится в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд» в ТЦ Сувар Плаза

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Фильм ужасов "Проклятие" продюсера и режиссёра Сэм Рэйми ("Простой план", "Человек-паук", "Затащи меня в ад") имеет прокатный рейтинг 18+ за сцены насилия и нецензурную лексику.

Спустя 15 лет создатель знаменитой франшизы "Зловещие мертвецы" предлагает зрителям вновь вернуться к полюбившейся многим истории. В основу американского фильма 2004 года был положен одноимённый японский ужастик режиссёра Такаси Симидзу.

Картина была невероятно популярна в стране Восходящего солнца. Помимо очевидного решения снимать сиквел, фильм вызвал живой интерес Рэйми, который предложил Симидзу адаптировать "Проклятие" для американской аудитории. Главные роли в фильме Николаса Пеш "Проклятие" сыграли Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин, Лин Шэй и Джеки Уивер.