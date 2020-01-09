В Нижнекамске появилась еще одна остановка с обогревом и светильниками

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:03:21+03:00

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В Нижнекамске появилась двенадцатая по счету остановка нового поколения. Ее установили напротив пригородного рыночного комплекса.

Остановка состоит из двух двух модулей - открытого и закрытого. В павильоне имеется кондиционер, обогрев и энергосберегающие светодиоидные светильники.

Отметим, что через эту остановку проходят автобусы №№25, 47, 55 и 59.

ИСТОЧНИК KP.RU