2020-01-09T11:57:32+03:00
Общество

Глава Чувашии Михаил Игнаьев проехал на первом троллейбусе из Чебоксар в Новочебоксарск

На новом для республики маршруте будут курсировать четыре единицы электротранспорта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба органов власти ЧувашииФото: пресс-служба органов власти Чувашии
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В декабре 2019 года в Чувашию прибыли четыре троллейбуса, которые будут ходить по маршруту Чебоксары-Новочебоксарск. И вот в четверг, 9 января, состоится их тестовая поездка. Движение начнется от "Красной площади" в 12.00.

Из столицы региона в Новочебоксарск отправятся не только простые горожане, но и глава Чувашии Михаил Игнатьев, а также ряд чиновников и депутатов. В дороге они проведут 48 минут.

Маршрутом предусмотрено 23 остановки. В Чебоксарах это: "Красная площадь", "Национальный конгресс", "Дом Союзов", "Хлопчатобумажный комбинат", "Мега Молл", "Чебоксарский трикотаж", "Энергозапчасть", "Текстильмаш", "Гремячево", "Аникеево", "Восточный поселок", "МАДИ", "проспект Тракторостроителей", "Пихтулино" и "Типсирма". В Новочебоксарске - "школа №19", "улица Первомайская", "Дом правосудия", "Школа искусств", "Детский городок", "Ельниковская роща" и "Библиотека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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