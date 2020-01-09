2020-01-09T19:31:45+03:00
Общество

В Марий Эл приставы закрыли кафе за отсутствие туалета и опасную шаурму

У владельцев есть 90 суток на исправление нарушений
Лика ИСАЕВА
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Приставы опечатали кафеПриставы опечатали кафе
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Судебные приставы Волжска опечатали кафе «Шаурмания», находящейся на Йошкар-Олинском шоссе в городской черте. Кафе прекратило свою работу на 90 суток. Такой срок дал суд владельцам общепита на устранение всех нарушений.

Которые во время проверки выявили сотрудники Роспотребнадзора. Так, было установлено, что в кафе нет туалета для посетителей, отсутствует горячая вода для мытья рук, а сырые полуфабрикаты, готовая продукция и чистая посуда находились рядом друг с другом.

- Также в «Шаурмании» не соблюдается режим мытья кухонной посуды и санитарной обработки оборудования; загрузка пищевых продуктов осуществляется через общий вход с посетителями, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл. - Происхождение продуктов было неизвестным - документы, подтверждающие их качество и безопасность, отсутствовали, в изъятом образце сырого мяса обнаружена кишечная палочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Марий Эл приставы закрыли кафе за отсутствие туалета и опасную шаурму
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