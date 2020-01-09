В Татарстане при столкновении двух иномарок погибли два человека, еще пятеро пострадали

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:18:25+03:00

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Страшная авария с участием двух иномарок - "Шкода Рапид", произошла 8 января в 13.30 на 39 километре автодороги "Казань-Оренбург" в Лаишевском районе Татарстана.

Там, по предварительным данным, 54-летний водитель из Лениногорска, управляя первой чешской легковушкой, на скорости выехал на встречку, пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, и врезался в аналогичную иномарку, которой управлял 27-летний житель Чистополя.

В результате столкновения погибла 53-летняя супруга водителя из Лениногорска и от полученных травм в больнице скончалась 23-летняя пассажирка чистопольской "Шкоды". Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и три пассажира иномарки из Чистополя. Трое из них - погибшая девушка, 25-летняя молодая женщина и 28-летний мужчина не были пристегнуты ремнями безопасности. Они находились на заднем сидении иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU