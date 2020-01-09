СМИ: "Рубин" может усилиться бывшим игроком сборной России

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:29:36+03:00

Последние 9 лет Тарасов играл в "Локомотиве", но летом покинул клуб и с тех пор сидит без работы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Казанский "Рубин" пока едва ли не самый активный российский клуб на трансферном рынке. Клуб из Татарстана уже усилился тремя игроками, речь о полузащитнике Денисе Макарове, игроке обороны Илье Самошникове и форварде Иване Игнатьеве. Кроме того, по данным ряда СМИ, на сборы в составе команды отправится опытный полузащитник Дмитрий Тарасов.

32-летний футболист начинал играть в дубле московского "Спартака", затем в его карьере были "Томь" и "Москва", а последние девять лет игрок защищал цвета столичного "Локомотива", за который отыграл более 180 матчей. Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и футболист стал свободным агентом. Пока найти новый клуб он не сумел. По имеющейся информации, Тарасов будет тренироваться в "Рубине", но подписывать ли с ним соглашение решит наставник казанского клуба Леонид Слуцкий.

Отметим, что в активе Тарасова есть 8 матчей в составе национальной сборной страны. На его счету даже есть один гол.

ИСТОЧНИК KP.RU