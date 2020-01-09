2020-01-09T12:37:11+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев снизил требования для резидентов ТОСЭР "Набережные Челны"

Теперь их объем инвестиций может составлять 20 миллионов рублей, а количество персонала - всего 15 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Государственной думы РоссииФото: пресс-служба Государственной думы России
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Раньше резиденты территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) "Набережные Челны" должны были иметь объем инвестиций не менее 50 миллионов рублей, а количество персонала - более 30 человек. С 2020 года эти требования снизились. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сейчас резиденты ТОСЭР "Набережные Челны" могут иметь объем инвестиций - 20 миллионов рублей, а количество персонала - всего 15 человек.

Кроме того, теперь резидентами смогут стать разработчики компьютерного программного обеспечения, и бизнесмены, занятые в области информационных технологий.

- Требования по объему инвестиций для ИТ-сферы - 2,5 миллиона рублей при создании 10 рабочих мест, - написал на своей соцстранице куратор набережночелнинской ТОСЭР Эльдар Тимергалиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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