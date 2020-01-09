2020-01-09T11:05:38+03:00
Общество

В 2019 году в Чебоксарах хозяев обрели 829 бездомных собак

Волонтеры благодарят неравнодушных горожан, которые помогали найти одиноким животным дома
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в 2019 году в Чебоксарах нашли новые семьи 829 бездомных собак разного возраста. Только за последний месяц горожане забрали 10 собак из пункта передержки и 65 щенков, которые были на попечении волонтеров.

Активисты благодарят неравнодушных горожан, которые также помогли найти одиноким животным дома.

- А на Новый год мы все загадали желание, чтобы в декабре 2020 года мы в отчете о пристрое написали бы всего одну фразу "Бездомных собак и щенков в Чебоксарах больше нет! Все живут дома", - пишут волонтеры городского пункта передержки безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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