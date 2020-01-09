В Нижнекамске первый брак 2020 года был зарегистрирован в Рождество
7 января одной семьей стали Андрей Семагин и Дарья Долганова
Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Нижнекамского района
Изменить размер текста:
В Рождество, 7 января, в Нижнекамске был зарегистрирован первый брак 2020 года. Семьей стали Андрей Семагин и Дарья Долганова.
- Они не только открыли свадебный сезон в Нижнекамске, но и стали первой парой, зарегистрированной в Год 100-летия образования Татарской АССР, - отмечает пресс-служба городского ЗАГСа.
Андрей и Дарья получили знак "100-летия образования Татарской АССР" и юбилейный сертификат управления ЗАГС.
ИСТОЧНИК KP.RU