2020-01-09T13:16:45+03:00
Общество

В Нижнекамске первый брак 2020 года был зарегистрирован в Рождество

7 января одной семьей стали Андрей Семагин и Дарья Долганова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Нижнекамского районаФото: пресс-служба Управления ЗАГС Нижнекамского района
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В Рождество, 7 января, в Нижнекамске был зарегистрирован первый брак 2020 года. Семьей стали Андрей Семагин и Дарья Долганова.

- Они не только открыли свадебный сезон в Нижнекамске, но и стали первой парой, зарегистрированной в Год 100-летия образования Татарской АССР, - отмечает пресс-служба городского ЗАГСа.

Андрей и Дарья получили знак "100-летия образования Татарской АССР" и юбилейный сертификат управления ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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