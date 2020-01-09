2020-01-09T10:32:47+03:00
Спорт

20 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть "Ритас" на старте ТОП-16 Еврокубка

Казанский клб обыграл на выезде одну из сильнейших команд Литвы - 91:86
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
Изменить размер текста:

Накануне стартовали первые матчи второго группового этапа Еврокубка. 16 команд разбили на 4 группы, которые и определят участников плей-офф. УНИКС остался единственным представителем России в турнире. За выход из группы казанцам предстоит поспорить с литовским "Ритасом", турецким "Галатасараем" и "Монако".

Первый матч УНИКС проводил в Прибалтике. "Ритас" в свое время гремел в Европе и успешно выступал в Евролиге. Сейчас литовский клуб середняк даже по меркам Еврокубка. Клуб из Вильнюса с трудом пробился в ТОП-16, одержав в первом раунде лишь 4 победы в 10 матчах.

Казанцы начали матч с внушительного рывка - 12:2, но затем сбавили обороты и позволили хозяевам паркета не только сравнять счет, но и уйти лидерами на первый перерыв - 23:20. Во второй четверти уже литовцы ушли в восьмиочковый отрыв, но казанцы смогли отыграться.

Игра в догонялки продолжилась и после большого перерыва. Казанцы пытались уйти вперед, но литовцы каждый раз сокращали разрыв до одного точного броска. Лишь в самой концовке игрокам УНИКСа удался рывок 10:0, который и предрешил исход поединка. 91:86 в пользу УНИКСа.

В другом матче группы "Галатасарай" на выезде довольно легко разобрался с "Монако" - 85:73.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Чувашии Михаил Игнаьев проехал на первом троллейбусе из Чебоксар в Новочебоксарск
В 2020 году в Набережных Челнах ожидается самый высокий уровень рождаемости в России
СМИ: "Рубин" может усилиться бывшим игроком сборной России
В 2019 году в Чебоксарах хозяев обрели 829 бездомных собак
В Марий Эл лихач на "двенадцатой" вылетел с трассы в кювет, погибли два человека
20 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть "Ритас" на старте ТОП-16 Еврокубка
10 января без света останется казанское художественное училище и ряд домов
В Казани без вести пропала женщина, которая нуждается в медпомощи
В Татарстане в своем доме погиб мужчина
В Татарстане во время пожара в доме погибла женщина, два человека спаслись
Качаловский театр в 400-й раз покажет мюзикл "Скрипач на крыше"
В Татарстане во время пожара в частном доме сгорел мужчина
9 января в Татарстане ожидается метель и сильный ветер
В центре Казани столкнулись BMW X6 и Toyota Land Cruiser
10 января в Казани заработают пункты приема новогодних елок
В Казани из-за скидок люди осадили гипермаркет
8 января в Казани: квартирник в лесу и постановка «Холодное сердце»