20 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть "Ритас" на старте ТОП-16 Еврокубка

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:32:47+03:00

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Накануне стартовали первые матчи второго группового этапа Еврокубка. 16 команд разбили на 4 группы, которые и определят участников плей-офф. УНИКС остался единственным представителем России в турнире. За выход из группы казанцам предстоит поспорить с литовским "Ритасом", турецким "Галатасараем" и "Монако".

Первый матч УНИКС проводил в Прибалтике. "Ритас" в свое время гремел в Европе и успешно выступал в Евролиге. Сейчас литовский клуб середняк даже по меркам Еврокубка. Клуб из Вильнюса с трудом пробился в ТОП-16, одержав в первом раунде лишь 4 победы в 10 матчах.

Казанцы начали матч с внушительного рывка - 12:2, но затем сбавили обороты и позволили хозяевам паркета не только сравнять счет, но и уйти лидерами на первый перерыв - 23:20. Во второй четверти уже литовцы ушли в восьмиочковый отрыв, но казанцы смогли отыграться.

Игра в догонялки продолжилась и после большого перерыва. Казанцы пытались уйти вперед, но литовцы каждый раз сокращали разрыв до одного точного броска. Лишь в самой концовке игрокам УНИКСа удался рывок 10:0, который и предрешил исход поединка. 91:86 в пользу УНИКСа.

В другом матче группы "Галатасарай" на выезде довольно легко разобрался с "Монако" - 85:73.

ИСТОЧНИК KP.RU