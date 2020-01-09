В 2020 году в Набережных Челнах ожидается самый высокий уровень рождаемости в России

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:50:28+03:00

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Набережные Челны вошли в список городов России, где в наступившем 2020 году ожидается самый высокий уровень рождаемости. Вместе с татарстанским автоградом в числе лидеров оказались Стерлитамак, Ставрополь, Нижневартовск и Махачкала. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве страны.

В ходе исследования были опрошены семейные пары в возрасте от 19 до 39 лет. 9% из всех респондентов планируют родить ребенка в этом году. Большинство из них проживают в указанных выше городах.

ИСТОЧНИК KP.RU