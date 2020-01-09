10 января без света останется казанское художественное училище и ряд домов

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:13:53+03:00

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В пятницу, 10 января, ряд домов в Вахитовском районе Казани останутся без света. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

В частности, с 8.00 до 17.00 света не будет в доме №45 на улице Бутлерова, в доме № 15 на улице Муштари и в художественном училище Фешина.

ИСТОЧНИК KP.RU