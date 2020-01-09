2020-01-09T10:47:32+03:00
Происшествия

В Марий Эл лихач на "двенадцатой" вылетел с трассы в кювет, погибли два человека

Еще одну пострадавшую доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Страшная авария произошла 8 января в 7.10 на 11 километре автодороги «Большой Сердеж-Летник-Мари Пижай» в Сернурском районе республики. По предварительным данным, 25-летний водитель автомашины ВАЗ-2112 превысил безопасную скорость, погодные условия, и слетел с дороги в кювет. Там отечественная легковушка врезалась в дерево.

На место ДТП выезжали сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы. Они сумели извлечь из искореженного салона раненную 30-летнюю пассажирку, женщину доставили в больницу.

Сам водитель и его 29-летний пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью, сообщили в УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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