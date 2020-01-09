В Казани без вести пропала женщина, которая нуждается в медпомощи

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:02:36+03:00

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В Казани начались поиски 31-летней Инны Макуха. Женщина ушла из дома 6 января, но до сих пор не вернулась обратно. Родные отмечают, что она нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Инна ростом около 160 сантиметров имеет полное телосложение, темные тонированные волосы и карие глаза. На момент пропажи на женщине был синий пуховик с капюшоном, темные спортивные штаны, розовая футболка, черные угги и синяя шапка с помпоном. С собой у пропавшей была черная сумочка.

Всех, кто видел Инну после 6 января, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8 (800) 700 - 54 - 52.

ИСТОЧНИК KP.RU