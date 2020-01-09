В Татарстане в своем доме погиб мужчина
Поздно вечером - в 23.07, в среду, 8 января, в службу "112" позвонили жителя села Сюндюково Тетюшского района республики. Они сообщили, что на улице Горького уже открытым огнем полыхает дом 60-летнего соседа.
К приезду огнеборцев пламя охватило уже и сам дом, и надворные постройки на территории домохозяйства. Самого мужчины никто не видел, криков о помощи тоже никто не слышал.
С огнем удалось справиться, но тело погибшего хозяина дома обнаружили уже во время разбора завалов.
Причины возникновения огня выясняются сотрудниками МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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