2020-01-09T09:47:09+03:00
Происшествия

В Татарстане в своем доме погиб мужчина

Его домохозяйство полностью уничтожил огонь
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Поздно вечером - в 23.07, в среду, 8 января, в службу "112" позвонили жителя села Сюндюково Тетюшского района республики. Они сообщили, что на улице Горького уже открытым огнем полыхает дом 60-летнего соседа.

К приезду огнеборцев пламя охватило уже и сам дом, и надворные постройки на территории домохозяйства. Самого мужчины никто не видел, криков о помощи тоже никто не слышал.

С огнем удалось справиться, но тело погибшего хозяина дома обнаружили уже во время разбора завалов.

Причины возникновения огня выясняются сотрудниками МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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