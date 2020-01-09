2020-01-09T09:12:37+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в доме погибла женщина, два человека спаслись

Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Частный дом на улице Садовой в поселке Октябрьский Зеленодольского района республики загорелся 8 января в 19.54. В службу "112" позвонили соседи, которые и сообщили о возгорании. Огонь полыхал по всему периметру здания, угрожал и другим строениям.

К приезду огнеборцев из горящего дома выскочили двое мужчин - 64-летний и 40-летний. Оба доставлены в Зеленодольскую ЦРБ с ожогами и переломами ног.

Во время тушения обнаружено тело 63-летней женщины.

- В результате пожара сгорел частный бревенчатый двухэтажный жилой дом и бревенчатая баня под одной кровлей на площади 100 "квадратов", - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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