Качаловский театр в 400-й раз покажет мюзикл "Скрипач на крыше"

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:50:49+03:00

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Сегодня, 9 января, на сцене КРБДТ имени В.И. Качалова в юбилейный 400-ый раз будет сыгран легендарный мюзикл «Скрипач на крыше». Перед началом спектакля режиссер Александр Славутский расскажет про эту постановку, чей юбилейный показ - уникален и единичен для казанской театральной жизни.

- За почти три десятилетия в «Скрипаче на крыше» свой след оставили именитые артисты Татарстана и России, - сообщили в пресс-службе театра.

В 2000 году за спектакль «Скрипач на крыше» режиссеру Александру Славутскому, художнику Александру Патракову и исполнителю роли Тевье-молочника Михаилу Галицкому была присуждена Государственная премия Татарстан имени Тукая.

Знаменитый бродвейский мюзикл Джери Бока и Джозефа Стайна по повести Шолом-Алейхема поставлен Александром Славутским на сцене театра в 1998 году. С этого дня вот уже третье десятилетие он остается одним из самых любимых зрителями спектаклей. Постановка неизменно собирает полные залы как в Казани, так и на гастролях и фестивалях во Франции, в Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Ульяновске, Челябинске, Йошкар-Оле, Ярославле, Сургуте, Уфе, Кирове.

400 спектаклей – это целая театральная история с неизменными аншлагами, овациями, восторженными отзывами критиков и триумфальными гастролями. Спектакль рассказывает о том, что остается самым важным в любые времена: об умении несмотря ни на что сохранять веру в добро, любовь и радость жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU