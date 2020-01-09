В Татарстане во время пожара в частном доме сгорел мужчина
Возгорание внутри частного жилого дома на улице 2-й переулок Пугачева в Лениногорске обнаружили прохожие 8 января, в среду, в 11.19. Огонь поздно обнаружили, и к моменту приезда первых пожарных расчетов дом общей площадью 32 квадратных метра был объят огнем полностью.
- Во время тушения пожара в спальной комнате на кровати было обнаружено тело 54-летнего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина начала пожара устанавливается сотрудниками ведомства.
С огнем удалось справиться быстро, но дом сильно пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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