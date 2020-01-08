9 января в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:03:39+03:00

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Согласно предупреждениям Гидрометцентра Татарстана, в первый рабочий день 2020 года – 9 января, ночью и утром на территории республики ожидается туман. В светлое время суток будет еще и метель с сильным ветром – порывы до 16 м/с (в Казани до 15 м/с).

При этом температура воздуха ночью прогнозируется в пределах от -10 до -15 градусов. Днем же максимум от -4 до -9 (в Казани -4 до -6). На дорогах гололедица.

В пятницу, 10 января, в Татарстане пройдет небольшой снег, метель сохранит свое господство лишь в отдельных районах. Ветер же ночью и утром усилится – порывы до 17 м/с. И если в указанный день столбики термометра максимум покажут от -1 до -6 градусов, то в субботу, 11 января, это уже будет от -3 до -8. А утром при прояснениях и все -13 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU